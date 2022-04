“Tengo 25 jugadores que quieren jugar, pero tengo que escoger 11”

El técnico de Atlético Nacional habló en rueda de prensa previo a lo que será el clásico paisa y se refirió a lo que ha sido la gestión de la nómina.

Desde las directivas del cuadro antioqueño, decidieron formar una nómina competitiva pensando en torneos internacionales, pero ante la temprana eliminación de la Copa Libertadores, el cuerpo técnico se quedó con un plantel muy amplio prácticamente para una competencia, por lo que hay muchos jugadores que no están teniendo demasiado protagonismo.

Hernán Darío Herrera es consiente de ello, pero explica que no pueden jugar todos. “Tengo 25 jugadores, todos cada uno, con sus personalidades. Pacho Maturana y Piscis Restrepo les llegan bien a los jugadores. Tengo 25 jugadores preparados, pero solo tengo cupo para 11. Mentalizar los que no juegan es difícil, pero contamos con un grupo de trabajo que ayudan“.

Además, se refirió al tema de Felipe Aguilar, quien tendría una lesión más complicada de lo pensado. “Lo de (Felipe) Aguilar, el comunicado saldrá antes del partido, eso le corresponde a los médicos“.

En cuanto a lo que fue el juego ante Once Caldas y haber entregado la nómina desde antes. “El partido contra Once Caldas fue duro, ellos se pararon bien. El resultado no fue el mejor, pero seguimos sumando. Porque di la alineación, no se dañó la estrategia. La nómina ya la conocen, habrá una o dos variantes. Ya conocemos a los jugadores de Medellín, sabemos como van a jugar”.