“Si le digo mi sueldo, no me cree”. ¿Tan poquito gana el Arriero en Nacional?

Parece que sí. Las cifras no se revelaron. Solo a través de las respuestas, como claves, se entiende que el técnico Hernán Darío Herrera gana poco en Nacional.

¿Cómo? Cuesta créelo, pero todo indica que es así. Recordemos que su llegada al verde paisa se dio, con palabras del propio Arriero, “de Arepa”. Él no estaba dirigiendo. Tenía ciertas diferencias con algunos dirigentes del club, de quienes no dio nombres, pero los recordó, ahora que conquistó la estrella con Atlético Nacional.

Alguien que seguro conocía esa historia, como los pormenores del sueldo con el que Herrera aceptó tomar el mando de Nacional, le preguntó en rueda de prensa por el salario del entrenador. Buscaba en ello revelar esas situaciones incómodas, de las que ahora se habla como anécdotas.

“Si le digo mi sueldo, no me cree”, contó el técnico. No dio cifras, ni conviene espectacular en estos momentos cuánto sería. Giovanni Moreno, con cierto tino en ese momento, agregó más valor a las declaraciones de su técnico.

“Es el técnico campeón y es el que menos gana en el fútbol profesional en Colombia. De todos, estoy seguro. Sabemos eso y se lo ganó. Yo le decía antes del partido. Esto se lo ganó al pulso, esperemos que siga con nosotros y se lo reconozcan porque cuántos técnicos pasan por acá ganando fortunas y este man que estuvo acá, sufriendo y viviendo desde abajo”, afirmó.