Sebastián Gómez: la gravedad de su lesión y su identificación con el ‘Arriero’

Sebastián Gómez se convirtió en uno de los máximos referentes de Nacional. El volante se ganó la capitanía, cogió voz dentro del camerino y hoy es un activo económico del club. El paisa habló sobre la gravedad de su lesión y su buena relación con Herrera.

Sebastián Gómez se sigue recuperando de un esguince de tobillo que lo marginará más de un mes. El volante tuvo un fuerte choque con Fredy Hinestroza en la segunda fecha del campeonato y aunque siguió jugando, el tema médico le pasó factura. El capitán de Atlético Nacional habló sobre varios temas importantes.

Gómez habló con El Colombiano y afirmó que aunque lo de Gio Moreno le afectó a Nacional en el inicio del campeonato, el plantel ya superó su salida; y sí, los resultados ya se han dado últimamente. Sebastián también habló sobre la gravedad de su lesión y tocó el tema de su buena relación con Hernán Darío Herrera, quien sigue al mando del barco.

Sobre el tema de la lesión, Sebastián Gómez manifestó: “Hay situaciones que se nos han salido de las manos, pero tenemos muy buen equipo, somos los campeones y queremos ratificarlo. En el momento me estoy recuperando de una lesión que no fue tan grave como pensábamos”. Su esguince fue similar al de Baldomero Perlaza, Felipe Aguilar y Álvaro Angulo.

¿Por qué el capitán de Nacional se siente tan identificado con Herrera? Pues Gómez fue claro en su respuesta: “Nos parecemos, él me dirigió en inferiores y por algo le dicen ‘El Arriero’. Ha sido una persona berraca y le gustan los jugadores así, y creo que le aporto al grupo las ganas de echar para adelante, de no claudicar, de no rendirse y dejarlo todo por Nacional. Así nos sentimos identificados”.