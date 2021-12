Atlético Nacional vive en la Liga BetPlay, pero futbolísticamente las esperanzas son casi nulas. El timonel del cuadro paisa abrió las puertas a un cambio importante.

Atlético Nacional está a pocas horas de definir su futuro en la Liga BetPlay. En caso de ganarle a Deportivo Cali, los paisas seguirán en carrera, pero si pierden, toda la ilusión de un nuevo título se irá al traste. Por eso, Alejandro Restrepo analiza las posibles alternativas para volver a la victoria y recuperar la confianza.

En rueda de prensa, Restrepo destacó puntos positivos y negativos de su plantel: “Nos hemos convencido de que tenemos una forma de jugar. Esos niveles físicos y futbolísticos se han mantenido. En aspectos como toma de decisiones, hemos podido fallar”.

🎙️ | #RuedaDePrensaVerdolaga | Alejandro Restrepo: "Tenemos una gran oportunidad mañana de mostrar el gran equipo que somos, los valores que hemos desarrollado durante la temporada". — Atlético Nacional (@nacionaloficial) December 7, 2021

Tácticamente, Atlético Nacional viene siendo muy criticado por su forma de jugar, predecible, pasiva y fácil a anular. Frente a eso, el joven estratega plantea soluciones de peso: “Cuando algo no sale, uno busca nuevas rutas. Creo que ese no encontrar el resultado te lleva a desfallecer; sentimos que por ahí puede ser uno de nuestros errores. Queremos mantener la idea”.

Finalmente, Alejandro Restrepo le dio la derecha a sus jugadores y evadió las críticas hacia todo el equipo en general, además de descartar ese supuesto conformismo por haber ganado la copa: “En los últimos juegos no hemos sido un equipo preciso y efectivo. No es por no querer hacerlo. Uno muchas veces quiere y por algún motivo no puede”.