¿Qué dijo Macnelly sobre la salida de Lucas González?

Este viernes se conoció la salida de Lucas González de Atlético Nacional, uno de los técnicos que se venía desenvolviendo en las divisiones menores. Para muchos era el mejor estratega juvenil de Colombia y hasta Macnelly Torres le dedicó unas palabras. El buen juego era su mayor virtud.

Sorpresa tras sorpresa. Las decisiones directivas de Atlético Nacional parecen ir en contra cada vez más de la percepción del hincha. Esta vez, los verdes salieron de Lucas González y otros dos técnicos de las divisiones menores, justo cuando se venían dando debuts importantes como los de Óscar Perea, Brahian Palacios y el mismo Juan Pablo ‘Tatay’ Torres. Nadie supo qué pasó.

¡Otra sorpresiva salida de Atlético Nacional!

Lucas González estaba teniendo un proceso más que interesante con el equipo Sub-20 de Atlético Nacional. El timonel llegó hasta la final del Torneo Mitad del Mundo en Ecuador y su equipo fue el más goleador, uno de los que mejor jugó y tal vez el que mostró mejores prospectos para el futuro. Su estilo de juego, de ese bonito y ofensivo, dejaba ver una buena base en las menores.

Macnelly Torres también se sorprendió por su salida y le dedicó algunas líneas en su Twitter. Ojo, porque la sorpresa invadió a hinchas, periodistas y varios de sus jugadores juveniles le dedicaron mensajes de despedida y respeto. Mac publicó: “Viendo al equipo jugar se conoce al entrenador. Estuve en algunos partidos y que quede claro que ese equipo juega mejor que el profesional y si alguien no está de acuerdo, que lo vea y después debatimos”.

Viendo el equipo jugar se conoce el entrenador y me dicen que nacional rescindirá o rescindió del mejor entrenador que tenía @LucasGonzalez_V esta crítica la hago no para que modifiquen su decisión por qué no va pasar y tampoco es un favor por qué jamás he hablado ni lo conozco — MaCnelly 10rres (@Macne10) August 5, 2022

El ídolo de Atlético Nacional aclaró que no conoce personalmente a Lucas González, por lo que su opinión es totalmente genuina: “Me dicen que Nacional rescindió o rescindirá del mejor entrenador que tenía. Esta crítica la hago no para que modifiquen su decisión, porque no va a pasar y tampoco es un favor porque jamás he hablado con él”.