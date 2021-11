¿Por qué Rueda no convocó a Aldair, Andrade y Baldomero? ¿Ayudó a Nacional?

Reinaldo Rueda escogió a su lista de convocados y este miércoles la Federación Colombiana de Fútbol los informó. Allí hubo varias sorpresas como la inclusión de James Rodríguez de nuevo, y del guardameta Andrés Mosquera Marmolejo, del DIM.

Además, también se presentaron las ausencias de algunos jugadores recurrentes en los llamados del estratega vallecaucano como Aldair Quintana, Baldomero Perlaza y Andrés Felipe Andrade, todos de Atlético Nacional.

De inmediato en las redes sociales se comentó la decisión del DT, pues justamente el Verde tiene dos partidos cruciales la siguiente semana, en la que la Tricolor afrontará la doble jornada de Eliminatorias al Mundial de Catar 2022, contra Brasil y Paraguay.

El Rey de Copas recibirá el próximo miércoles 10 de noviembre a Deportivo Pereira, en el duelo de ida de la final de la Copa BetPlay 2021 y el domingo 14 se medirá al Deportivo Independiente Medellín, en el clásico paisa de la fecha 19 de la Liga BetPlay 2021-II. Mientras que el combinado patrio visitará el jueves 11 a la Verdeamarelha.

Muchos opinaron de la cercana relación y afectos de Rueda con el cuadro Verdolaga, puesto que pareciera haberlo ayudado para que no perdiera hombres importantes en duelos tan trascendentales. No obstante, sí agregó a su grupo a Yerson Candelo y a Sebastián Gómez, también integrantes de la base de Alejandro Restrepo. ¿Ayudó o no a Nacional?