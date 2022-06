¡Pendiente Candelo! Los criterios para escoger el premio Puskás

Yerson Candelo marcó un gol que podría estar entre los mejores de 2022 a nivel mundial. Incluso la FIFA habló acerca de la anotación del defensor verde.

El gol de Yerson Candelo le ha dado la vuelta al mundo. Atlético Nacional venció a Tolima en la final de ida de la Liga BetPlay, pero todos los elogios fueron para el defensor que anotó el 2-1 parcial desde 60 metros y con una técnica impresionante. ¿Podría ser nominado al Puskás?

Baldomero y los dos equipos que lo pretenden desde Brasil

Lo cierto es que mucha gente ha pedido el gol de Candelo como posible ganador del premio que otorga la FIFA. Incluso, la misma entidad publicó un mensaje que podría abrir una puerta: “Llamando a las puertas del Puskás”.

¡Así se vio el gol de Yerson Candelo desde la tribuna!

Lo positivo es que el premio no se concede únicamente a goles que se han hecho en la élite europea. Candelo, tranquilamente podría aspirar al galardón: se miran los factores estéticos, la importancia del gol y el partido en disputa, además de la ausencia del factor suerte o error individual del contrario.

This week's #FridayFeeling is brought to you by Yerson Candelo of @nacionaloficial 🇨🇴😲👏

A #Puskas contender? pic.twitter.com/MVCvc5ZZ6E

— FIFA.com (@FIFAcom) June 24, 2022