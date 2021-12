Atlético Nacional está cerca de concretar el regreso de Alexander Mejía, volante que disputó el 2021-II con Independiente Sante Fe.

Atlético Nacional es un equipo de impulsos, talentos vacíos y líderes disfrazados. No es suficiente con tener sentido de pertenencia, conocer la historia del club y “saber dónde estamos”, como lo ha dicho múltiples veces Alejandro Restrepo. La cualidad de líder no se gana por llevar una cinta, ni tampoco por ser un veterano referente. Esa condición es innata y escasa. No se adquiere con el único mérito de ser figura.

El partido que dio por eliminado a Atlético Nacional en este 2021-II fue la prueba fehaciente para saber que el equipo paisa es un jinete sin cabeza. Las emociones le ganaron a la razón y la tribuna le ganó a la madurez de algunos, como Danovis Banguero, quien cometió el penal definitivo ante Deportivo Cali por meter “huevo, huevo” en exceso.

Alexander Mejía será, si llega, ese marcapasos de Atlético Nacional. El que dice cuándo sí y cuándo no. El que sabe, por experiencia propia, los demonios que rodean la esencia del club. El que ordena los egos y los pone a marchar en son de un objetivo perdido. Todos son obreros, no reyes sin corona. Cuando las voces saturan el panorama, solo una, ¡una!, basta para reordenar y liderar.

Un futbolista que, sin haber metido un solo gol en sus dos ciclos anteriores, le ganó a sus limitaciones de “fútbol poco vistoso” y se consagró como un capo, de voz valiente, carácter imponente y empoderamiento en los momentos críticos, ante sus compañeros, los patrones y los rivales. Muchas veces no llevó la cinta fluorescente en el brazo, ni tampoco estuvo en el sorteo de campo, pero eso es un simple formalismo.

Atlético Nacional necesita eso. Un líder original, legítimo y que grite cuando lo necesite, abrace cuando haga falta y sepa leer, con la soga al cuello, los momentos para tomar decisiones. Ambicioso, con hambre de gloria y un discurso preciso y convincente. Delegado del camerino, coordinador de tareas y obligaciones, facilitador del cuerpo técnico y jugadores abrumados.

Salvo que suceda algo extraordinario en lo contractual y faltando la confirmación oficial de la institución, Alexander Mejía retornará a Atlético Nacional.

Sus compañeros deben creerle, respaldarlo y llenarse de esa sangre que muchos no han podido adquirir; sangre de campeón, sangre de hacerse notar cuando el estadio está lleno, no vacío, cuando el rival se agranda, cuando los puntos valen. Futbolísticamente, líderes hay muchos en Nacional, pero en el fútbol no solo se gana con fútbol.