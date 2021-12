Oferta de Atlético Nacional por Daniel Mantilla. ¡Así le respondieron!

Daniel Mantilla (25 años) es un futbolista al que pretenden varios equipos. ¡Atlético Nacional se sumó a la lista! Ya envió su propuesta.

Así lo ha informado el periodista Diego Rueda (Caracol Radio y Win Sports). El cuadro verdolaga que todavía no confirmó fichajes para 2022 tiene apuntado el nombre del mediocampista bumangués que disputó el 2021 con La Equidad jugando a préstamo. Él es un jugador del registro de Patriotas. Busca sumarlo a su plantel. Ya inició las gestiones.

La versión de Diego Rueda sobre Atlético Nacional y Daniel Mantilla

“Atlético Nacional realizó una oferta por escrito y muy interesante a Patriotas por el jugador Daniel Mantilla. No cumplió las expectativas del equipo de Tunja”. Así que de momento la intención que se tendría de ficharlo, no tiene avances. La petición que hace Patriotas por él está por encima de lo que ha recibido en la opción verdolaga. De esa forma no se hará el negocio. Queda a expectativa de su habrá otro intento o no.

Daniel Mantilla es un talentoso mediocampista que en Colombia jugó con Real Santander, Patriotas, Leones y La Equidad. Ya estuvo en el exterior. Jugó un semestre en Portugal con Académica, sin llegar a tener partidos oficiales en la liga. Retornó para el 2020 y a partir de ahí ha llamado la atención de varios equipos. Lo tuvo La Equidad en el 2021 jugando incluso a nivel internacional.

Para el 2022 parece tener varias otras posibilidades. A la que se conoció recientemente con Atlético Nacional se suman rumores que lo tienen como posibilidad en equipos como América de Cali y Deportes Tolima. Por ahora no hay acuerdo con nadie. El mediocampista se mantiene a la expectativa de saber en dónde jugará esta vez. La experiencia con La Equidad ya terminó.