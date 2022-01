Atlético Nacional y la Selección Colombia están en momentos complicados. Lo curioso es que los hinchas no creen mucho en Restrepo y Rueda para 2022.

La relación entre Atlético Nacional y la Selección Colombia siempre es polémica. Para muchos, las recientes convocatorias de jugadores verdes no son merecidas y obedecen a un simple favorecimiento de Reinaldo Rueda. Sea cierto o no, en este inicio de 2022 sí hubo un favor indirecto entre ambos equipos, algo que pocos notaron.

Ese favor no es nocivo, ni tampoco tiene intenciones secretas. Atlético Nacional no tuvo jugadores convocados para enfrentar a Perú y Argentina, de manera que podrá contar con sus figuras para los juegos ante Junior, Millonarios y Tolima. A su vez, Restrepo no se tendrá que preocupar por el bajón individual de sus referentes, algo que sucede luego de los llamados patrios.

Por su parte, la Selección Colombia parece haber aplicado una estrategia sutil de control de las masas. Reinaldo Rueda se ahorró múltiples críticas tras su convocatoria, mismas que salen a relucir cuando hay, curiosamente, jugadores de Nacional en el grupo selecto. Lo único fue la ausencia de Teo, pero esta vez hubo críticas por los ausentes y no por los presentes.

En ese sentido, el llamado de la Selección Colombia parece haber causado tranquilidad en ambas partes, uno porque no perderá a sus figuras y el otro porque no se tendrá que aguantar a los aficionados especulando y creando películas inexistentes a primera instancia.