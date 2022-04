Atlético Nacional está esperanzado en poder repatriar a Reinaldo Rueda como director técnico. Sin embargo, todo depende de una reunión final con la FCF.

Reinaldo Rueda está con un pie y medio afuera de la Selección Colombia. Aunque su salida es inminente y lógica, debido a la eliminación rumbo a Catar 2022, los formalismos se apoderan de lo obvio. Atlético Nacional ya le puso una oferta sobre la mesa para el semestre siguiente.

Alejandro Restrepo y una firma frustrada

En la calle se dice que Reinaldo Rueda ya no es más el técnico de la Selección Colombia y que su nuevo equipo será, sí o sí, Atlético Nacional. No obstante, es importante aclarar que el estratega aún tiene contrato vigente con la FCF hasta el 30 de junio y que en las próximas semanas habrá una reunión entre partes.

“Hay gente positiva y negativa. Yo pienso en salir campeón”

Felipe Sierra, periodista de Win Sports, ha revelado que no existe la famosa cláusula de desvinculación inmediata tras el fracaso con la Tricolor. Además, esta versión afirma que se espera la renuncia de Reinaldo Rueda luego de presentar un balance de lo hecho en el banquillo patrio.

El contrato de Reinaldo Rueda con la Selección Colombia va hasta junio de 2022. NO existe una cláusula que finalice de inmediato su vínculo. Este mes se reunirán con la Federación, el D.T. publicará su informe y se espera que a continuación presente su renuncia

Un dato no menor es que la Selección Colombia tiene la potestad de ampliar el proyecto de Reinaldo Rueda, hoy por hoy establecido hasta 2026. Aunque la lógica indica que el timonel saldrá, hasta que no esté la firma de la desvinculación, no se puede cantar victoria.