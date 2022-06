Nacional se perdería 3 partidos en el Atanasio por conciertos

Nacional está en vacaciones y regresará a entrenamientos en los próximos días para preparar la Liga BetPlay de 2022-II en busca de la estrella 18.

Con la 17 en el bolsillo, Atlético Nacional tiene la intención de hacer un buen segundo semestre y soñar con el bicampeonato. Hace días, el club publicó su plan de abonos, teniendo en cuenta que el promedio de asistencia en el primer semestre superó las 30.000 personas en el Atanasio.

Sin embargo, Atlético Nacional se perdería tres partidos en el Atanasio debido a los conciertos que tendrá el estadio de los antioqueños en este segundo semestre. Ojo, porque uno de esos compromisos suele tener un lleno total semestre tras semestre.

Nacional no podría ejercer como local en el Atanasio Girardot en la quinta fecha ante Deportivo Pasto, en la séptima contra Envigado y en la 18 tampoco podría ser local de Independiente Medellín. El último clásico paisa se jugó en el Polideportivo Sur por el concierto de Maluma.

Conciertos vs. Partidos en el 🏟️ Atanasio 🎶🆚⚽️

Vive la Salsa: 29/7 vs. Fecha 5: 31/7

The Kings: 12/8 vs. Fecha 7: 14/8

Super concierto: 13/8 vs. Fecha 7: 14/8

Daddy Yankee: 15-16/10 vs. Fecha 18: 16/10

Bad Bunny: 18-19/11 vs. Fecha 5 Cuadrangular: 20/11

— Juan David Londoño (@juandl84) June 29, 2022