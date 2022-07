Nacional: programación para las primeras 4 fechas ligueras

Atlético Nacional quiere defender el título de Liga BetPlay que consiguió hace unos días contra Tolima. La Dimayor ya dio a conocer la programación inicial.

En menos de una semana comienza la Liga BetPlay y Atlético Nacional quiere seguir en su tónica ganadora. El equipo de Hernán Darío Herrera está de vacaciones y lo más probable es que se demore un poco en coger ritmo. Ya hay programación para las primeras fechas de 2022-II.

La Dimayor dio a conocer los horarios para las primeras cuatro fechas del rentado colombiano. Lo curioso es que Nacional regresará a entrenamientos el día en que comenzará la Liga BetPlay. No obstante, debutará días después ante Cortuluá en el Atanasio Girardot.

Nacional debutará el domingo 10 de julio a las 6:10 p. m., el primer partido de los verdes luego de consagrarse campeones y conseguir la 17. Luego, los de Herrera tendrán que ir a Barranquilla el miércoles 13 y visitar a Junior a las 8:15 p. m., sin duda alguna el clásico de dicha fecha.

Programación fechas 1 a la 4 de @nacionaloficial:

*Fecha 1 vs Cortuluá, dom 10 de julio a las 6:10 p.m. (L)

*Fecha 2 vs Junior, miér 13 de julio a las 8:15 p.m. (V)

*Fecha 3 vs Millos, sáb 16 de julio a las 6:05 p.m. (L)

*Fecha 4 vs Tolima, sáb 23 de julio a las 8:15 p.m. (V)

— Juan Pablo ErazoMesa (@juanperazo98) July 1, 2022