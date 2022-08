Juanfer Quintero y la crítica a Atlético Nacional por salida de Gio Moreno

Han transcurrido seis fechas de la Liga BetPlay 2022 – II y el tema de la salida de Gio Moreno de Atlético Nacional sigue siendo centro de comentarios.

El jugador hoy en día se entrena con Envigado FC y aún sigue sin definir su futuro. Lo que sí tiene claro es que seguirá jugando al fútbol tras la buena temporada que tuvo con el Verdolaga, donde fue campeón.

Sobre este tema habló en las últimas horas Juan Fernando Quintero, actual futbolista de River Plate de Argentina que le concedió un espacio al influencer Dímelo King. Allí defendió a su colega Gio Moreno.

“Estas cosas dan mucha tristeza. Son cosas que se viven en el fútbol y, si te pones a ver la entrevista y lo que pasó, fue natural”, dijo Juanfer sobre las declaraciones que dio Gio luego de la final ante Tolima, donde dejó mal parada a las directivas del club cuando habló del salario del ‘Arriero’ Herrera.

Juanfer agregó que “no fue exigiendo, haciendo quedar mal a alguien o exponiendo. Quizás las personas que tomaron la decisión lo vieron de esa manera. Pero el fútbol también se habla es en el campo. Nacional quedó campeón y todo vale. Vamos a entrar a juzgar a una persona que es sincera, transparente y fluyó así. Las emociones a veces te traicionan, pero yo no lo crucificaría por eso”.

“Son cosas a las que, si uno le ve la malicia, no hay necesidad. Después de que una persona de estas, con el liderazgo que tiene, ayuda al equipo a quedar campeón tras muchos años sin ganar, se crucifica así… obviamente hay que respetar las decisiones de los directivos, como fue en este caso. Pero yo no lo crucificaría por eso. Muchas veces todos nos equivocamos, hasta los directivos. En la vida nadie es perfecto, no podemos entrar a juzgar esta situación porque es un jugador que es crack”, concluyó Quintero.