Jhon Duque no ha tenido mucho protagonismo en Atlético Nacional pero sus declaraciones son un deleite para el oído. El volante revalidó su buena decisión.

Cuando Jhon Duque llegó a Atlético Nacional, sus sensaciones fueron muy positivas. El volante estaba viviendo en un mundo ideal, donde aprendía cada día y donde encontraba más tranquilidad de lo normal. Aunque su lesión lo frustró, el jugador explicó por qué llegar al verde fue tan valioso para él.

Duque era referente en Millonarios, un rótulo que no ha conseguido en Nacional. Sin embargo, el volante sabía que se exponía a perder mucho renombre, debido al peso específico de la nómina antioqueña. Jhon Duque supo que debía renunciar a muchas cosas a nivel personal.

Duque afirmó: “Cuando vine a Nacional, una de las cosas más difíciles fue saber que ya no iba a ser el referente, saber que me tenía que ganar las cosas a pulso. Me di cuenta que debía renunciar a muchas falsas seguridades, esas que uno encuentra en la fama, en las personas, en el dinero”.

Duque también afirmó que Nacional le ha dado esa tranquilidad personal, pese a su presente futbolístico no es bueno: “Hoy soy un actor de reparto, disfruto cada práctica como si fuera la última. Eso me llena de paz”.