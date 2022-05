Herrera respondió: ¿por qué mantiene a Jefferson Duque?

Jefferson Duque no ha tenido un buen 2022 y su producción goleadora ha disminuido notoriamente con Nacional. Hernán Darío Herrera lo respaldó.

El tema de Jefferson Duque es para cogerlo con pinzas. El delantero es el quinto goleador histórico de Atlético Nacional, ha estado en los partidos decisivos y finales, pero su momento actual no es del todo bueno. Hernán Darío Herrera explicó por qué lo mantiene como titular.

Alexander Mejía, crítico: “El fútbol es lo último en lo que piensan”

Para muchos, el titular de Atlético Nacional debería ser Ruyeri Blanco o hasta Tomás Ángel, pero el peso de Duque en el camerino es bastante. Hoy por hoy, su protagonismo en el juego no es suficiente para saciar el apetito del hincha ambicioso y desesperado por más.

Andrade en Nacional: 100 partidos y varias etapas individuales

En rueda de prensa, Herrera respondió: “Yo no me puedo olvidar del goleador. Todos tienen su bajón. Cuando meta uno, creo que nos va a dar el título. Él me pidió jugar este partido. Yo lo necesito y el equipo también”.

El timonel también dijo: “Para mí todos son importantes. Son 25 jugadores y debo darle confianza a todos”. A falta de una fecha para que finalice el todos contra todos, Tomás Ángel no la ha olido, y mucho menos lo hará en finales.