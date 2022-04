Este sábado se jugará el clásico paisa más atractivo de los últimos semestres. Tanto Atlético Nacional como Independiente Medellín ya están clasificados.

Como pocas veces en los últimos años, Atlético Nacional e Independiente Medellín llegarán en un nivel parejo al clásico paisa. Aunque no se jugará en el Atanasio Girardot por las razones conocidas, el compromiso depara emociones y un buen espectáculo. Hernán Darío Herrera dio detalles en la previa.

“Tengo 25 jugadores que quiere jugar, pero tengo que escoger 11”

Uno de los periodistas le preguntó al “Arriero” Herrera si haber dado la nómina afectó la estrategia contra Once Caldas. Para el DT, ya ambos clubes se conocían y no era necesario reservar tanto una nómina base como la de Atlético Nacional.

Eso sí, aunque Herrera no reveló los once inicialistas contra Medellín, sí advirtió un eventual cambio en el equipo titular: “Ya saben la nómina para el clásico. Habrá un cambio, pero de ahí no sale. Eso no daña una estrategia; saben cómo vamos a jugar nosotros. Voy a ver si salgo con uno diferente”.

¿Quién podría ser ese cambio? Pues el único nivel que ha estado bajo en los últimos partidos ha sido el de Jefferson Duque, criticado por la hinchada. No sorprendería una posible suplencia de Gio Moreno, desgastado en los partidos recientes.