Herrera no descarta un empate contra Junior en Barranquilla

El “Arriero” Herrera afrontará sus primeros cuadrangulares al mando de Nacional. El timonel sueña con el título pero sabe lo difícil que será el grupo A.

Hernán Darío Herrera le ha cambiado la cara a Atlético Nacional. Según los propios jugadores, la mentalidad de ser campeones ha crecido con la designación interina del “Arriero”, pero el panorama futbolístico aún no se ve lo suficientemente sólido para lucharle ese primer puesto a Junior y Millonarios.

En rueda de prensa, Herrera fue claro: Nacional debe creerse ese protagonismo y salir a ganar para buscar la clasificación a la final liguera. Eso sí, hay que ser realistas y considerar algún empate por fuera, teniendo en cuenta la dificultad de los rivales de turno.

El timonel de Nacional afirmó: “Vamos a Barranquilla y debemos hacer un buen partido. La idea es ganar, pero podemos empatar también. No tenemos que ganar todo tampoco. Yo no voy a cambiar mi estructura. Yo no me le voy a esconder a Junior. Tienen un gran equipo pero Nacional también”.

En pocas palabras, la prioridad es ir a ganar a Barranquilla, pero un empate en la primera fecha tampoco caería tan mal. El técnico confía en el ambiente que se vive: “Sí tenemos la obligación de buscar el título. Tenemos un equipo comprometido y todos estamos muy unidos. Vamos a luchar por el primer lugar”.