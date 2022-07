Giovanni Moreno y la razón por la que no llegó en 2018

El exvolante de Atlético Nacional habló sobre lo que fue el anuncio fugaz hecho en el pasado y el motivo por el que finalmente no regresó al club.

Este 2022, finalmente se concretó el regreso de Giovanni Moreno a Atlético Nacional, aunque su aventura solo duró 6 meses a pesar de terminar con un título en la mano. Sin embargo, el jugador aprovechó para recordar lo sucedido en diciembre de 2017, cuando el equipo lo anunció pero él finalmente se quedó en el fútbol de China.

¡Atención! Vuelve a casa Gio. Terminó larga y productiva reunión con el DT Almirón y Andrés Botero. Está todo listo para que esté con el Verde. pic.twitter.com/oh7zK65Wue — Atlético Nacional (@nacionaloficial) December 29, 2017

En diálogo con el líder de la barra Los Del Sur, Gio comentó que en esa oportunidad él fue el que buscó a las directivas de Nacional para negociar el tema. “Si yo salía a hablar, tenía que echarle mierda a mucha gente, pero yo siempre he sido correcto. En 2018 fui yo el que buscó a Nacional para volver, porque en China me dieron permiso para jugar donde quisiera. Nacional no me buscó, fui yo el que pidió hablar con Almirón“.

Explicó que no se dio el arreglo por la situación interna que se vivía en la institución. “Los dueños me hablaron, y yo les pregunté sobre los rumores de la salida de Armani, Macnelly

y Dayro. Había un quilombo y yo no quería vivir lo del 2008, quería un equipo competitivo para Nacional y no anunciaban refuerzos. No quería venir a apagar incendios“.

Sobre el anuncio fugaz, comentó que no supo las razones por las que la cuenta del club lo hizo. “Yo no había terminado la reunión con el técnico (Almirón) y ya me estaban anunciando“.