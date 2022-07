Giovanni Moreno habló sobre su posible llegada a Junior

“Que no me crucifiquen“, fue el pedido del volante de 36 años luego de su forzada salida de Atlético Nacional recientemente.

Esta semana, se puso fin a la polémica de Giovanni Moreno, confirmando de manera oficial que finalmente el volante no continuaría su carrera en Atlético Nacional a pesar de su voluntad de seguir. Ya había pausado su retiro del fútbol profesional, por lo que ahora se habla sobre la posibilidad de ir a otros clubes en este mercado.

Luego de lo que fue el tema de su salida del cuadro verdolaga, el jugador habló sobre lo que pasará con su futuro y dejó ver que existe una posibilidad de ir a Junior de Barranquilla. En diálogo con el líder de la barra de Los Del Sur en un instagram live, comentó que si se da, espera que el hincha de Nacional lo entienda.

“Tengo que mirar a ver qué voy a hacer, todavía no sé dónde voy a jugar. Espero que si voy a Junior, que la gente no me crucifique, porqué saben lo que los quiero, lo que hice para volver aunque muchos no lo sepan, entonces que tenga la posibilidad de seguir jugando, que entiendan que no lo estoy haciendo por demostrarles ni nada, sino porqué sentía que podía seguir compitiendo“.

Por otro lado, desde Barranquilla han hablado sobre este tema y la posibilidad de ver a Gio en el cuadro ‘Tiburón’, por lo que la prensa cercana a este club, ha comentado que de momento se trató de un ofrecimiento por parte del representante del volante y que hasta el momento no hay avances importantes sobre este tema.