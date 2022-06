Esposa de Andrés Andrade denunció actos de violencia en Ibagué

Luego de que Nacional se colgara su estrella 17 en Ibagué, la esposa de Andrés Andrade denunció actos de violencia a las afueras del Manuel Murillo Toro.

Ya pasó la celebración del título de Atlético Nacional y ese partido heroico en el Manuel Murillo Toro quedó en la historia verde. Eso sí, Daniela Sandoval, esposa de Andrés Andrade, denunció actos de violencia en su contra a las afueras del estadio tolimense.

‘Yeah Yeah’, el baluarte silencioso de Atlético Nacional

Como de costumbre, la pareja de Andrade se hizo presente, teniendo en cuenta que ella es de Ibagué y allí se conoció con el ‘Rifle’. Luego de levantar la copa y festejar, Sandoval habría sido víctima de los vándalos, quienes atentaron contra el vehículo en el que se transportaba.

Gio Moreno y su ‘tierno’ gesto con el árbitro de la final

Según lo contó en su cuenta de Twitter, “La salida del estadio fue uno de los momentos más difíciles que he vivido. Rompieron los vidrios de la camioneta en la que me transportaba junto a mis hijos y mi familia. Agradezco a la policía de Ibagué que no nos abandonó nunca”.

Les cuento algo que me dejo muy triste Ayer rompieron los vidrios dea camioneta que me transportaba en ibagué vivimos momentos de angustia junto a mis hijos y mi familia .. tuvimos que ponerlos en el piso de la camioneta con vidrios y picos de botella !! — danisandoval 🤍 (@dani10sandoval) June 27, 2022

Como lo detalló la pareja del futbolista campeón, el vehículo en el que se transportaba estaba prestando un servicio privado y los daños fueron considerables.