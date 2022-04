Emilio Gutiérrez y su viaje programado a Irlanda del Norte

Emilio Gutiérrez tomó la presidencia de Atlético Nacional a mediados de 2021 y ya consiguió el título de la Copa BetPlay, además de repatriar varios ídolos.

El nombre de Emilio Gutiérrez no era para nada conocido cuando tomó la presidencia de Atlético Nacional. El dirigente no ha tenido una aceptación unánime entre los hinchas, sobre todo por no reforzar posiciones prioritarias para este 2022. Sin embargo, sí fue capaz de repatriar ídolos consagrados.

Emilio Gutiérrez completará un año en su cargo y en julio viajará a Irlanda del Norte, debido a un compromiso académico y deportivo. Y es que el directivo se está formando como director técnico, rol que aún no considera ejercer a nivel profesional, si bien tiene el conocimiento y la teoría.

Gutiérrez viajará a Belfast, la capital de Irlanda del Norte, para así terminar uno de los módulos de la Licencia UEFA Pro, la máxima que se otorga por la confederación europea a entrenadores de fútbol. El paisa ya lleva varios años preparándose.

9. Emilio Gutiérrez, presidente de @nacionaloficial viajará en julio a Belfast, Irlanda del Norte. Allí terminará otro módulo de la Licencia UEFA Pro, la máxima que otorga este organismo a entrenadores de fútbol. Será de los más preparados en el país en este campo. ¡Bien por él! pic.twitter.com/qQ78G9Xqk3 — Jonny Sampedro (@JonnySampedro) April 18, 2022

Emilio Gutiérrez será uno de los más preparados en Colombia en cuanto a dirección técnica, incluso ejerciendo como presidente y habiendo pasado por el City Football Group en otras funciones administrativos, pero totalmente influyentes en el tema futbolístico.