El día que el ‘Arriero’ rechazó a Daniel Ruiz en Atlético Nacional

Cosas que solo se ven en el futbol. Daniel Ruiz quiso llegar a Atlético Nacional hace unos años y hoy es una de las figuras de sus rivales históricos en el futbol colombiano.

Y es que este sábado en el juego entre Atlético Nacional vs Millonarios Ruiz fue el que abrió el marcador en el Atanasio Girardot con un soberbio disparo de pierna izquierda que dejó sin posibilidades a Luis Marquínez.

+ ‘Arriero’ Herrera: “A Nacional no se le puede olvidar jugar”

Ante esto, en plena transmisión de Win Sports recordaron el día en el que Daniel Ruiz fue a presentar pruebas al Verdolaga y como es la vida Hernán Darío Herrera, hoy técnico de Nacional, le cerró las puertas.

Así lo comentó Carlos Antonio Vélez durante la transmisión de esta noche: “Yo sabia que Daniel Ruiz quería probarse porque quería jugar en Nacional y allí le dijeron que no”.

+ Nacional: solo un punto de nueve posibles en la Liga BetPlay

Y agregó: “Eso ya lo tenia claro, pero lo que me dicen ahora es que el que no lo aceptó fue el propio Hernán Darío Herrera (hoy DT de Nacional)”. Esta información la ratificaron desde planta baja y añadieron que efectivamente el bogotano fue a probarse en la categoría sub 18, la cual dirigía el arriero.