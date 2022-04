Dorlan Pabón: “En Nacional el que no corre, no tiene que estar acá”

El referente del cuadro verdolaga habló sobre el buen momento del equipo y el nivel de los jugadores que han aportado en este proceso que llevan todos.

En Atlético Nacional están muy contentos con el rendimiento del equipo bajo el mando de Hernán Darío Herrera, quien salvo el traspié con Rionegro Águilas en la pasada fecha de Liga, su equipo demostrado un gran nivel, siendo importante principalmente en la potencialización de jugadores, como Dorlan Pabón, quien se ha vuelto fundamental en el club.

En rueda de prensa, Pabón comentó sobre lo que han sido estos resultados. “El rival al que nos enfrentemos lo respetamos con muy buen fútbol y eso se refleja tanto dentro como fuera del campo, eso lo reconocen. Esto es del día a día, de la afición, del club, es muy lindo y ojalá seguir así; a Nacional lo sigue mundo y hablan cosas muy lindas y eso es muy importante“.

Sobre el planteamiento ofensivo. “Como atacamos defendemos, tenemos un jugador muy importante como Sebas (Gómez), que es muy bueno con el balón y sin el balón, pero el tiene al ‘Rifle’, a Mantilla y a muchos que le ayudan, entonces ha demostrado que como atacamos defendemos. Es un equipo que está comprometido y concentrado con lo que queremos“.

Y añadió. “El que está jugando tiene que meter, cuando hay que correr corremos, cuando hay que jugar jugamos y eso es lo que se ha reflejado en el campo. En el fútbol colombiano y en Nacional el que no corra, o el que no juegue, no tiene que estar acá. Con la edad de uno hay que prepararse de la mejor manera porque tiene al lado jugadores de gran calidad“.