Dorlan Pabón compara a Nacional con América de Cali

Atlético Nacional es un equipo totalmente desconocido. Pasó de arrasar en el todos contra todos a ser colero del grupo A, donde además era favorito.

Atlético Nacional vive su peor momento futbolístico de 2021 y eso se revalidó este sábado ante Deportivo Cali. El equipo de Alejandro Restrepo cayó 3-1 en Palmaseca con un hombre de más y una inferioridad notoria, aprovechada por Teófilo Gutiérrez y compañía. Si bien aún hay posibilidad matemáticas, el nivel individual deja mucho que desear y las lesiones también son un obstáculo.

Luego del partido, el peor del año para muchos hinchas, Dorlan Pabón fue el jugador que dio la cara en conferencia de prensa. A diferencia de sus compañeros, Pabón ha venido de menos a más y ha sido la esperanza goleadora en los juegos más recientes. Ante Cali anotó, pero no le sirvió de nada.

En rueda de prensa, el referente del verde paisa hizo una pequeña comparación entre Atlético Nacional y América de Cali, refiriéndose a lo que podría pasar en el cuadrangular: “Sabemos no hemos perdido nada. Tenemos la posibilidad como América, que entró a los ocho a lo último, lo daban por muerto y mirá ya dónde va”.

Como todos los futbolistas, no se mojó a la hora de opinar sobre lo que sucede en Atlético Nacional y dejó la puerta abierta a una utópica remontada de puntos que, por ahora, no está en los pensamientos más optimistas del hincha: “Esto no termina acá. Tenemos dos partidos en casa y después ir a Barranquilla. Esto fue un golpe pero seguimos de pie”.