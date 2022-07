Daniel Cataño: “Los hinchas de Nacional no me tienen que agradecer nada”

El exvolante del Deportes Tolima habló sobre los aplausos que recibió en el Atanasio Girardot y sobre su llegada a Millonarios.

Este fin de semana, Millonarios visitó el Atanasio Girardot, donde derrotó a un Atlético Nacional que sigue de capa caída tras el título de Liga BetPlay conseguido el pasado mes de junio, aunque más allá de lo que fue este juego, se dio un momento curioso, cuando la hinchada del cuadro antioqueño aplaudió a Daniel Cataño, quien hacía su debut en el equipo bogotano y que venía de fallar un penal determinante en la final en Ibagué.

El jugador habló con Caracol Radio sobre este gesto y asegura que no le molestó. “No sentí nada, son cosas de hinchas. He pasado por un momento complejo en mi vida por el tema del penal en Ibagué y ahora con el partido en Medellín son cosas e hinchas, a mí no me tienen que agradecer nada porque hice mi trabajo, esta vez no se me dio y son cosas que pasan en el fútbol. Yo no le pongo cuidado a eso“.

El momento de los aplausos en el Atanasio

Entró Cataño al partido y la gente lo aplaudió… pic.twitter.com/qEpkihsFey — ᴊᴜᴀɴᴄʜᴏ🎱🇨🇴 (@juanchoserran8) July 17, 2022

Por otro lado, habló sobre su salida del cuadro tolimense. “Era ya por el tiempo que se llevaba, eran cuatro años en la institución, habíamos cosechado cosas buenas y también complejas, pero llegó el momento de dar un paso al costado, de buscar nuevos aires y fue en buenos términos qué es lo importante“.

En cuanto a su llegada a Millonarios y que su posición ya está ocupada, dijo. “Estoy contento porque es una buena experiencia para mí, necesito seguir adaptándome para poder estar con el grupo dando una mano. Tengo claro que vengo a hacer parte de un equipo, soy suplente hasta que el profe me quiera poner de inicialista en un partido. Vengo a aportar más mi talento al servicio del club, me toca esforzarme, luchar y tener una competencia sana“.