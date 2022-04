Cristian Castro: “Es muy difícil que el FPC progrese si…”

Cristian Castro no tuvo miedo de tomar el micrófono en rueda de prensa y dar su opinión sobre lo visto entre Nacional y Once Caldas desde la parte arbitral.

Aparte de que Once Caldas se le paró a Atlético Nacional y no lo dejó ejercer su mejor fútbol, el arbitraje de Bismark Santiago fue bastante criticado, no solo por la tribuna, sino también por los protagonistas del juego. Hernán Darío Herrera se fue inconforme con el tiempo efectivo de juego y los cuatro de reposición.

El “Arriero” Herrera, entre señales de alerta y puntos positivos

Cristian Castro, zaguero que ha venido tomando protagonismo y minutos, también habló sobre el tema y lanzó un dardo certero, comparando el fútbol colombiano con las ligas europeas y dando, en su concepto, una de las razones por las que nuestra liga local no crece.

¡Nacional sacó sus 30 títulos ante Once Caldas!

Castro Devenish afirmó: “Esa es la diferencia entre el fútbol europeo y el colombiano. Yo creo que es muy difícil que el fútbol colombiano progrese si no hay continuidad de juego”.

El central, quien ya posó por el fútbol portugués, no lo tomó como una crítica, sino como una petición amable: “Ojalá se juegue más y haya más dinámica. Uno ve un partido europeo y allá se juega mucho tiempo”.