Nacional cedió puntos por segunda vez consecutiva en la Liga BetPlay. Hernán Darío Herrera quedó con sensaciones encontradas tras empatar de local.

Once Caldas le planteó un partido totalmente diferente a Atlético Nacional a comparación de lo visto en la Copa BetPlay. El equipo de Diego Corredor le hizo la vida imposible a los verdes y el Atanasio Girardot no pudo celebrar los 75 años del rey de copas con una victoria.

Nacional y su reencuentro con el Pregón Verde en vivo

Hernán Darío Herrera quedó con algunas sensaciones encontradas. Por un lado, habló bien de sus jugadores, pero también prendió las señales de alerta por dos puntos en específico vistos ante Once Caldas. El rendimiento individual fluctuó entre altos y bajos.

Once Caldas se paró y complicó a Atlético Nacional

Herrera manifestó: “Yo no le tengo que reprochar nada al equipo. No perdimos nunca el orden. Merecíamos ganar por lo que hicimos. Sin embargo, sí vi al equipo bajito y a algunos jugadores. Por eso hice esos cambios”. En pocas palabras, su equipo fue irregular.

A su vez, advirtió que habrá más rivales que jueguen como lo hizo Once Caldas, resaltando la intención de Nacional yendo al ataque: “Nosotros vamos a esperar eso; lo que hizo Once Caldas. No estoy preocupado por el rendimiento. Si a un equipo encerrado le llego ocho veces, vamos bien”.