Julio Comesaña le ha vuelto a dar vida a Independiente Medellín. Antes de debutar en Copa Sudamericana, su reflexión encajó con Atlético Nacional.

Julio Comesaña no tiene nada que ver con Atlético Nacional. El timonel uruguayo, hoy en Independiente Medellín, está a pocas horas de debutar en Copa Sudamericana ante Guaireña y previo al compromiso, una reflexión acerca del rival de turno encajó a la perfección con el pasado reciente de los verdes.

Comesaña advirtió sobre lo peligroso que puede ser Guaireña, pese a su poca historia en el fútbol continental. El técnico Poderoso puso sobre la mesa el nombre de Flamengo, opinando que no siempre los equipos históricos son tan especiales como se les pinta y que el fútbol va más allá de la camiseta.

Julio Avelino opinó: “Cuando uno enfrenta a grandes equipos, en ocasiones se da cuenta que sus jugadores no son tan especiales. Tienen una camiseta pesada, pero a ellos les pesa también. Cuando no tienen jugadores de tan buen nivel, esa historia los hace dudar. Tienen miedo de no cumplir con las expectativas”.

🟣🟤 "Nuestro OBJETIVO es pasar a la siguiente fase de la #SudamericanaEnDIRECTV". -Julio Comesaña, DT del Medellín. 🗣️ ¿Objetivo realista o no hay con qué pelear el grupo?#FutbolAsiDIRECTV por el 610/1610 y @DIRECTVGO pic.twitter.com/gw8CLJhmCv — DIRECTV SportsCo (@DIRECTVSportsCo) April 5, 2022

Y es que si uno analiza esa frase, Atlético Nacional encaja a la perfección. En los partidos verdaderamente importantes, la jerarquía se ausenta y comienzan los titubeos que pasan factura en las fases finales de un campeonato. Eso sí, no ha sido siempre, sino en los semestres más recientes.