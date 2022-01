Baldomero Perlaza: su contrato, la posición de Atlético Nacional y el deseo de renovar

Arrancó el último semestre del vínculo que une a Baldomero Perlaza con Atlético Nacional y todavía no se renovó. Su representante dice que sí lo harán y si no, hay una promesa. “Si sale, no saldrá libre”.

Diego Torres, el agente que trabaja con Baldomero Perlaza, habló para el programa Saque Largo (Win Sports). Allí, diciendo que primará la voluntad del jugador, habló de cómo está la situación que le resulta normal en el ámbito futbolístico. Es más, puso el ejemplo de Juan Guillermo Cuadrado y la Juventus, caso que tampoco tiene renovación confirmada a 5 meses del final del vínculo.

Lo que dijo Diego Torres de la renovación de Baldomero Perlaza con Atlético Nacional

“El contrato con Atlético Nacional vence el30 de junio de 2022. Sin embargo, desde el minuto uno les hemos manifestado a los directivos la decisión de Baldomero Perlaza de renovarlo y hacer parte de la nómina que competirá en Copa Libertadores. Adicionalmente, se ha manifestado que de ninguna manera saldrá libre del club. Esto es importante decirlo porque hay mucho rumor, mucha exposición y en ningún momento se está tratando evitar la situación de no comprometerse con Nacional”, dijo en primera instancia.

Y agregó: “La negociación se mantiene, avanzamos con muy buen ritmo hasta antes de la lesión (noviembre) y de mutuo acuerdo las partes decidimos hacer un alto en el camino para concentrarnos en su recuperación. Ahora retomaremos. Hay unas pretensiones de parte del jugador que evidentemente se sustentan en las cifras y las estadísticas que ha tenido en su rendimiento y una posición de Atlético Nacional respecto de su situación económica y hasta dónde pueden ir. La idea es llegar a un acuerdo”.

