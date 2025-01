Atlético Nacional y la ilusión por Billy Arce: ¿En qué va su posible fichaje?

Atlético Nacional mueve fichas en el mercado de fichajes y esta vez el nombre que genera expectativa entre la hinchada verdolaga es el de Billy Arce. El atacante ecuatoriano, con experiencia en el FPC, es una de las piezas a las que se apunta. Con términos personales ya acordados, su llegada está a punto de concretarse, a la espera de los exámenes médicos y la firma oficial del contrato.

Billy Arce no es un desconocido en el Fútbol Profesional Colombiano. Durante su paso por equipos como Deportivo Pasto y Once Caldas dejó gratas impresiones con su habilidad, velocidad y capacidad para desequilibrar en el frente de ataque. Su desempeño llamó la atención de otros clubes y aunque su estadía en Colombia no fue extensa, marcó diferencia con actuaciones destacadas.

Sin embargo, su último semestre no ha sido tan brillante. Arce viene de jugar en el Santos FC de Brasil, donde tuvo poca figuración y, finalmente, rescindió su contrato con el club. A pesar de este bache en su carrera, el jugador de 26 años busca una nueva oportunidad para brillar y recuperar su mejor nivel.

Así va el fichaje de Billy Arce en Atlético Nacional

Atlético Nacional, siempre ambicioso en sus objetivos, ve en Billy Arce una opción interesante para potenciar su ataque. El ecuatoriano es un jugador versátil, capaz de desempeñarse como extremo o mediapunta, lo que le da al técnico varias alternativas tácticas. Su llegada podría significar un refuerzo clave en el esquema del equipo, especialmente en competencias internacionales, donde Nacional aspira a ser protagonista.

Para tenerlo, hay acuerdo. El futbolista y el club ya definieron términos. Que llegue al club o no depende de los últimos trámites. Hay exámenes médicos que debe aprobar y en tal caso, firmar el contrato que lo una al club. Es lo que resta y está programado para los primeros días de enero.

Billy Arce llegaría con la misión de demostrar que tiene lo necesario para vestir la camiseta de un equipo grande como Atlético Nacional. A pesar de su último semestre complicado, su talento y experiencia previa en el FPC generan ilusión en la hinchada.

Nacional espera la renovación de Angulo, sin embargo, se piensa en plan B.

Castro renovado como adelantó @olsendeportes

Billy Arce ya acordó términos, restan exámenes y firma de contrato.

Se trabaja con el Columbus para que Marino se quede al menos hasta mitad de año de 2025 pic.twitter.com/NmN2AFtgwY — Pilar Velásquez V. (@pilarvelasquezv) December 31, 2024

A un paso de la confirmación

Con los términos personales ya acordados, el fichaje de Billy Arce está prácticamente cerrado. Solo faltan los exámenes médicos y la firma del contrato para que el ecuatoriano sea presentado oficialmente como nuevo jugador de Atlético Nacional. Una vez completados estos trámites, podrá sumarse a la pretemporada y comenzar su adaptación al equipo.

La ilusión en la hinchada es palpable. La posibilidad de ver a un jugador como Billy Arce en el Atanasio Girardot genera expectativa sobre lo que puede aportar al ataque verdolaga. Si logra recuperar su mejor versión, el ecuatoriano podría convertirse en una pieza importante para el equipo en la próxima temporada en la que habrá competencia en la Conmebol Libertadores.