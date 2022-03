Atlético Nacional y el “riesgo” de querer agradarle a todos

Atlético Nacional parece no tener un rumbo claro. Tras la salida de Alejandro Restrepo, el presidente del club habló sobre los riesgos que se tomaron.

Atlético Nacional parece un adolescente, ese que apenas empieza a salir de su casa. El equipo antioqueño fue ejemplo desde la parte deportiva y administrativa, pero desde 2017 todo cambió rotundamente, al punto de haber cambiado de técnicos y presidentes más de ocho veces en conjunto en los últimos cinco años.

Presidente de Atlético Nacional: “Necesitamos un cuerpo técnico sólido”

Emilio Gutiérrez habló con El Colombiano sobre el presente del club, la salida de Restrepo y el perfil que se busca para el nuevo DT. El dirigente manifestó que “Con Restrepo sabíamos que corríamos riesgos en la experiencia que tenía en el fútbol profesional y en un entorno muy exigente”. Ahora bien, uno de los mayores riesgos de Nacional parece querer agradarle a todos.

Nacional parece un adolescente que quiere ser amigo de todos. Incluso, para encajar y ser aceptado, pierde su esencia, su verdadero carácter, y toma actitudes ajenas que terminan siendo fastidiosas. Hoy, el equipo no tiene convicción ni convencimiento sobre cuál es su verdadero sentir; hay compromisos con los de adentro y los de afuera, compromisos contrarios, que chocan entre sí y que contaminan la atmósfera.

¿Cuál es la piedra angular de Nacional? Pues Gutiérrez afirmó que era Restrepo, el primero que salió cuando las papas quemaban. En pocas palabras, no se sabe qué se quiere por estar acá y allá, por complacer a los de corbata y los que pagan el abono. No hay un núcleo sólido ni mucho menos; no hay una lista de criterios a seguir, a la cual se deban adaptar los extraños que meten las manos en la sopa.