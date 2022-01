Franco Armani volvió a hablar de su regreso a Atlético Nacional

Franco Armani lo ha dicho varias veces, quiere volver a Atlético Nacional. Sin embargo, su presente lo tiene como una de las grandes figuras del fútbol argentino tras su nivel mostrado con River Plate.

Esto lo ha llevado también a ser jugador indiscutido dentro de la Selección Argentina, más allá de que hay perdido la titularidad con ‘Dibu’ Martínez. Lo cierto es que la ‘Albiceleste’ ya tiene cupo asegurado a Catar y el guardameta argentino se prepara para ello.

No obstante, este lunes le preguntaron sobre qué será de su futuro luego de la cita orbital, ¿es hora de regresar a Atlético Nacional, irá a otro equipo o seguirá en River?

“No me he puesto a pensar. Me mentalizo en disfrutar acá como lo vengo haciendo. Muchas veces dije lo de Atlético Nacional: todavía lo veo un poco lejano, porque tengo bastantes años para seguir jugando. Hoy solo pienso en seguir consiguiendo cosas en River y para ese lado vamos”, dijo Armani para Diario Olé.

El guardameta de 35 años de edad esta concentrado con la delegación de su país para enfrentar la doble fecha de Eliminatorias donde se medirán ante Chile y luego Colombia.