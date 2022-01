Atlético Nacional vive un momento complejo, debido a la división que hay entre Aldair Quintana y la hinchada. En redes sociales los hinchas siguen opinando.

Este miércoles, Atlético Nacional realizó una rueda de prensa donde asistieron varios referentes actuales del club: capitanes del primer equipo, ídolos como René Higuita, cuerpo técnico y el presidente Emilio Gutiérrez. El objetivo era darle un apoyo sincero a Aldair Quintana, jugador que no quedó bien parado tras un audio filtrado.

Desde el club, el apoyo a Quintana fue incondicional, incluso con mensajes directos a los hinchas, pidiendo respeto por el ser humano y unión en el ámbito deportivo, necesario para lograr títulos. A su vez, en redes sociales se publicó una pieza audiovisual resaltando las mejores atajadas del guardameta.

Hoy más que nunca…

VAMOS TODOS JUNTOS LA HINCHADA Y LOS JUGADORES 🎶🟢⚪️ pic.twitter.com/P7rZRCH4zj — Atlético Nacional (@nacionaloficial) January 19, 2022

Luego de esta breve campaña hecha por el club, buscando la reconciliación entre loa aficionados y el jugador, muchos opinaron. Algunos comentaron “Lo de hoy es la más grande de las payasadas”, “El problema es que sus atajadas no valen nada si no se traducen en algo importante”, “Yo no acepto las disculpas de Aldair”.

Respaldo de Atlético Nacional para Aldair Quintana

Curiosamente, muy pocos se hicieron del lado de Aldair Quintana, dando a entender que una rueda de prensa y unas nuevas disculpas no eran suficientes para poderse ganar, de nuevo, el respaldo de la hinchada. Hoy por hoy sigue siendo el arquero titular de Atlético Nacional.