Andrés Andrade: “Nos molestó que la hinchada chiflara a un compañero”

Atlético Nacional no empezó las finales de la Liga BetPlay 2021-II como muchos esperaban, luego de haber dominado con holgura el todos contra todos. El empate por 1-1 ante Junior FC en el estadio Atanasio Girardot en la primera jornada de los cuadrangulares, dejó algunas preocupaciones en el entorno Verdolaga.

Hay unos que dicen que el equipo se “relajó” tras haber cabalgado la primera fase y otros culpabilizan al ritmo acelerado en el que ha tenido que competir en dos torneos a la vez, jugando partidos cada tres días. Sin embargo, al Verde aún le queda todo el camino por delante para quedarse con un cupo en una nueva final.

Precisamente, Andrés Felipe Andrade, uno de los líderes del plantel se expresó sobre eso. Ya que considera excesivas las críticas, luego de la campaña sobresaliente que han tenido. “No veo el momento de Nacional malo, yo veo que no pudimos ganar un partido, veníamos de un partido hace tres días, donde fuimos campeones, donde se corrió, donde hubo una cancha pesada, pero eso no lo analizan muchas veces. Tuvimos un viaje, una celebración obviamente que nos la merecíamos, no se durmió las horas que se necesitaba, pero así el equipo corrió y respondió”, expresó, refiriéndose a la igualdad con el cuadro Tiburón.

No obstante, analizó la curva descendente del club, que hace cinco compromisos no gana en el rentado. “Hemos tenido una seguidilla de partidos donde somos autocríticos y en esa autocrítica se trabaja la mentalidad y a veces uno se golpea más duro de lo que se debe”, dijo.

Y fue sincero con lo que sienten con respecto a la presión de la afición, especialmente cuando cayeron por 1-3 con Millonarios FC en el escenario antioqueño, que hubo una silbatina contra el guardameta Aldair Quintana. “La verdad que nos molestó un poco la vez que la hinchada chifló a un compañero y no creo que con la campaña que hemos hecho se preste para eso, las críticas de los periodistas hacia un compañero y hasta hacia mí, no lo veo de esa manera, porque hemos hecho una gran temporada, no he visto el primer equipo en el mundo que no pierda y si perdemos un partido se vuelve una catástrofe”, aseveró.

Finalmente, aseguró que solo tienen un foco, independiente de cualquier desliz. “Nosotros dentro del equipo nos estamos haciendo fuertemente esa mentalidad para salir a flote de eso, porque sabemos que tenemos que blindarnos, sabemos que tenemos que tener mentalidad totalmente positiva para poder sacar los resultados, aquí lo que cuenta es llegar a la final, más allá de que se ganen, se empaten partidos así sea de local o visita, lo importante es llegar a ese partido final”, concluyó.