Alejandro Guerra fue uno de los mejores jugadores de Atlético Nacional en aquel 2016. El venezolano pudo regresar, pero hubo detalles que no lo permitieron.

El regreso fallido de Alejandro Guerra fue uno de los más llorados por los hinchas de Atlético Nacional. Desde su salida para 2017, el venezolano no pudo retomar el nivel que lo catapultó a Palmeiras y tras años de nulo protagonismo, el volante decidió retirarse.

Guerra, crucial ante Huracán y Rosario Central en 2016, contó en ESPN por qué no volvió a Nacional. El “Lobito” argumentó obstáculos de su club, Palmeiras, y también reveló que él mismo decidió no darle tanta bomba a su posible retorno, incluso con el visto bueno de los hinchas.

El venezolano manifestó: “En un momento se estuvo hablando. En ese momento Palmeiras se puso un poco duro y finalmente no se pudo concretar. Volver a Nacional era una responsabilidad que yo mismo me dije; salí por la puerta grande y no quise insistir tanto para no arriesgar esa imagen”.

"Siempre estoy pendiente de Nacional" Alejandro "Lobo" Guerra fue campeón de Libertadores en 2016 y lleva al verde en su corazón.

En pocas palabras, Guerra sí tuvo posibilidad de volver a Atlético Nacional en algún momento, pero el propio futbolista fue consciente y no quiso poner en juego la imagen de ídolo que construyó entre 2014 y 2016.