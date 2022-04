Luis Fernando Suárez y el mensaje de apoyo para el ‘Arriero’

El técnico de la Selección de Costa Rica habló sobre el proceso que adelanta Hernán Darío Herrera en Atlético Nacional y le mostró su respaldo.

Hace algunos días, el técnico de la selección nacional de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, habló con ESPN Colombia, donde se refirió al trabajo de Hernán Darío Herrera a lo largo de estas semanas en Atlético Nacional y no se ahorró elogios para él. Explica que aplaude el sentido de pertenencia que ha imprimido en los jugadores y que hará fuerza para que le vaya bien.

Inicialmente dijo. “Yo te quiero decir una cosa Hernán y lo quiero decir así, bien abierto, porque debe ser un mensaje para todo el mundo, incluso para los entrenadores nuevos; ellos tienen cosas que mostrar en el fútbol colombiano pero también tienen que aprender mucho. A mí me ha gustado mucho lo que has hecho en estos días que has dirigido a Nacional porque has vuelto a hacer querer, a tener ese tenido de pertenencia“.

Añade que el tiempo no tiene nada que ver. “No porque uno tenga 15 años en un equipo hay sentido de pertenencia, bastan 15 días y me parece es un poco eso lo que has generado con Nacional (…) Se puede hablar de un montón de palabras nuevas pero no hablarte de sentido de pertenencia, de querer un equipo, y sí lo estás haciendo. Estoy haciendo fuerza porque te vaya bien y lo que más me gusta es que estás haciendo querer a Nacional nuevamente, que es tan necesario“.

Sobre los técnicos colombianos. “No creen en nosotros, es complicado pero es cierto, pero ni siquiera por los que tienen un renombre internacional como el caso de Francisco, Hernán Gómez, Jorge Luis Pinto, Reinaldo y Juan Carlos. Todos han conseguido algo a nivel internacional. También hay técnicos muy buenos como Alberto Gamero, Hernán Torres, Diego Corredor, o como mi asistente Jhon Bodmer, hay tantos, son buenísimos y los miran pero con cierto desdén“.