Un luxemburgués ganó la novena etapa del Tour de Francia

Bob Jungels del AG2R llegó en solitario a la meta y se llevó el triunfo del día.

Con un recorrido de montaña de 193 kilómetros, se llevó a cabo la etapa 9 del Tour de Francia entre las localidades de Aigle-Chatel Les Portes Du Soleil, donde el corredor de Luxemburgo Bob Jungels (AG2R) cruzó la meta en solitario y ganó la etapa.

La fuga del día fue protagonizada por 21 ciclistas, entre ellos estaba el colombiano Rigoberto Urán (EF), donde por un momento cuando transcurría la carrera por tiempo, estaba metido parcialmente en el top tres de la general, siempre y cuando se mantuviera con los escapados, que ya le habían alcanzado una diferencia de 2’50” al resto del pelotón.

