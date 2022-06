Un colombiano quedó subcampeón del Tour de Suiza

Sergio Higuita fue segundo en el podio de la carrera, mientras que Daniel Felipe Martínez fue octavo en la general.

Con una CRI (Contrarreloj Individual) de 25.6 kilómetros con salida y llegada en Vaduz, se corrió la octava y última fracción del Tour de Suiza 2022, donde Sergio Higuita (Bora Hansgrohe) y Daniel Felipe Martínez (Ineos) fueron los colombianos que lograron terminar la carrera. Recordemos que Rigoberto Urán se tuvo que retirar por dar positivo por COVID-19.

En el trayecto de la contrarreloj, el belga Remco Evenepoel (Quick Step) fue el ganador de la etapa con un tiempo de 28’26”; el británico Geraint Thomas (Ineos) fue segundo a tres segundos de Evenepoel; Daniel Martínez demostró porque es de los mejores ciclistas de CRI del mundo y terminó cuarto a 28 segundos, mientras que Sergio Higuita ocupó la posición 11 a 1’17”.

Después de esto, Higuita no pudo sostener el primer lugar de la general, sin embargo, se quedó con el segundo puesto, el cual le dio su primer subtítulo de la temporada. Además fue el campeón de los jóvenes, donde le sacó más de dos minutos a Evenepoel. El campeón del Tour al final fue Thomas, sacándole un minuto y 12 segundos al colombiano.

Daniel Felipe Martínez, también cerró el Tour de Suiza de la mejor manera, a parte de su cuarto lugar en la prueba al cronómetro terminó en la octava casilla de la general.

Job done 🏆

Awesome to see @GeraintThomas86 on the top step at #TourDeSuisse2022.

📸 El Toro Media pic.twitter.com/TAe5ymU8bg

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) June 19, 2022