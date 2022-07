Tour de Francia: Nairo Quintana en el top 5 de la general

Nairo Quintana trepó al quinto lugar de la general. Jonas Vingegaard fue el ganador y le arrebató el liderato a Tadej Pogacar.

Magistral exhibición de Nairo Quintana en el ascenso. Mientras transcurría la escalada al Col du Granon Serre Chevalier, el pedalista boyacense lanzó un fulminante ataque al grupo de favoritos, que lo dejó por un corto tramo en el primer lugar de la etapa 11 del Tour de Francia. “Fue un día muy bueno para nosotros. Hemos aprovechado dentro de lo que se veía con los rivales”, declaró.

🍿The last few metres of Jonas Vingegaard’s incredible ride in slow-motion! 🍿 Regardez au ralenti les derniers mètres du show de Jonas Vingegaard !#TDF2022 pic.twitter.com/LAu11DX68X — Tour de France™ (@LeTour) July 13, 2022

Sin embargo, Jonas Vingegaard del Jumbo Visma atacó furiosamente en los últimos kilómetros y se quedó con el primer lugar. Victoria que le asentó un fuerte golpe a Tadej Pogacar del UAE Team Emirates, pues el esloveno que venía de liderar la clasificación hasta hoy, no pudo contrarrestar la escapada de Vingegaard y ahora es tercero de la general a dos minutos y veintidós segundos del líder.

💥🎙 Tadej Pogačar: 🙌🏼 “No sé por qué pero he tenido una pájara, me han acosado mucho, puede que haya sido por falta de azúcar…” 😎 “… Pero voy a seguir peleando. Esta vez me han atacado mucho, ahora voy a ser yo quien va a dar los golpes”#TDF2022 #TourEnCOPE pic.twitter.com/BbN3xOu5VH — COPEdaleando (@Copedaleando) July 13, 2022

Por su parte, Pogacar cedió el liderato de la clasificación por primera vez desde que compite en el evento francés. “No sé qué ha pasado. En el Galibier todavía me sentía bien. Tuve muchos ataques del Jumbo, pero respondí. En la última subida no tenía buenas piernas desde el inicio y sufrí. Quizás no fue mi mejor día simplemente. Vamos a ver si lo puedo hacer mejor mañana”, explicó.

🏆 Jerseys and rankings after stage 11 🏆 Maillots distinctifs et classements après l’étape 11#TDF2022 pic.twitter.com/SOCYVCZOEm — Tour de France™ (@LeTour) July 13, 2022

Clasificación de la etapa

1. Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) 04:18:02″

2. Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) +00:59″

3. Romain Bardet (Team DSM) +01:10″

4. Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) +01:38″

5. David Gaudu (Groupamaa) +02:04″

Clasificación General

1. Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) 41:29:59″

2. Romain Bardet (Team DSM) +02:16″

3. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) +02:22″

4. Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) +02:26″

5. Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) +02:37″

La etapa 12 del Tour de Francia se disputará mañana entre Briançon y Alpe d’Huez. Recorrido de 165,1 kilómetros con tres puertos de montaña de categoría especial hasta llegar a la cima del mítico Alpe d’Huez (13,8 kilómetros al 8,1 % de pendiente media) y sus 21 eternas curvas.

