Magnus Cort se llevó la décima fracción del Tour de Francia

Magnus Cort se quedó con el embalaje final de la meta. Pogacar sigue líder.

Luego de su jornada de descanso, el Tour de Francia regresó a las carreteras con un recorrido de 148,1 kilómetros, correspondiente a la décima etapa. Allí el ciclista danés Magnus Cort del EF Education-EasyPost consiguió la victoria tras imponerse en el embalaje final a Nick Schultz (Team BikeExchange-Jayco) y Luis León Sánchez (Bahrain – Victorious).

Para Cort fue importante pegarse a la rueda del grupo que, tras superar los primeros tres puertos de montaña del día, logró fugarse a nueve minutos de diferencia del pelotón principal. Distancia que no pudo ser superada y que culminó en un apasionante embalaje final, que le entregó el triunfo al ciclista danés por photo finish.

🎥 A slow-motion look at that incredibly tight battle for the line between 🇩🇰@MagnusCort and 🇦🇺@nick_schultz5!

🎥 Admirez au ralenti le sprint au coude à coude entre 🇩🇰@MagnusCort et 🇦🇺@nick_schultz5 !#TDF2022 pic.twitter.com/PJ15rx560Y

— Tour de France™ (@LeTour) July 12, 2022