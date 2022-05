Simon Yates se impuso en la segunda etapa del Giro de Italia

La segunda etapa del Giro de Italia tuvo como ganador al británico Simon Yates en la contrarreloj de 9.2 kilómetros en la ciudad de Budapest, Hungría. El ciclista del Bike Exchange detuvo el cronometro a los 11 minutos y 50 segundos, superando a los neerlandeses Mathieu Van der Poel y Tom Dumoulin, por tres y cinco segundos respectivamente.

🎥 HIGHLIGHTS – Stage 2⃣ / Tappa 2⃣ 🇬🇧 The challenge of the champions on the Pest plain and the Buda ramp. Only one takes the win. 🇮🇹 La sfida dei campioni sulla pianura di Pest e sulla rampa di Buda. Uno solo vince. Powered by Intimissimi Uomo #Giro pic.twitter.com/QhnM76kQ9R