No le fue bien en España, pero en Colombia es de lo más visto en Netflix





Por Jeison Cifuentes Pérez

Suele pasar que alguna series o películas, originalmente lanzadas en otras plataformas y para un público más amplio, no tienen el éxito esperado. De hecho, pasan casi que desapercibidas.

Netflix “las recupera” y… ¡boom! Éxito rotundo en la plataforma de streaming, vista en otros países donde sí logra el impacto que los creadores del filme o serie esperaban. Una historia repetida, con bastantes matices.

En Colombia recién pasó con una película estadounidense llamada The Last Days of American Crime, calificada como “inoportuna” en el portal Rotten Tomatoes. Poco importaron las críticas, ya que en nuestro país fue la más vista, según datos del propio Netflix.

Lo mismo está pasando con una serie española de nombre “perdida”. Calificada como “fracaso” en España, el efecto en Colombia es bien diferente, ya que durante la segunda semana del mes de junio escaló puestos hasta convertirse en una de las 10 series o películas más vistas del país.

¿De qué trata Perdida?

Esta serie fue filmada en España y Colombia. Cuenta la historia de un hombre español, capturado por las autoridades colombianas por ingerir bolas de cocaína. Lo llevan a la cárcel y en lugar de aceptar la ayuda ofrecida para sacarlo de prisión, ‘Antonio’ (Daniel Grao) prefiere seguir encarcelado.

Esta serie consta de 11 capítulos y no deja de sorprender. Además, cuenta en su reparto con actores colombianos como Fernando Solórzano y Ana María Orozco.

Tráiler de Perdida