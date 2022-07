Fórmula 1: Victoria para Max Verstappen en GP de Francia

El séptimo triunfo para el piloto de Red Bull llegó sobre el legendario circuito de Paul Ricard del GP de Francia.

La decimosegunda fecha de la Fórmula 1 dejó como ganador a Max Verstappen en el GP de Francia. El piloto neerlandés coronó su séptima victoria de la temporada y ahora es líder del Campeonato con 233 puntos. Por su parte, su más inmediato perseguidor en esa tabla, Charles Leclerc de Ferrari, no pudo completar la fracción y quedó a 63 unidades del puntero.

La pole conseguida por Charles Leclerc el sábado pasado, anticipaba un nuevo aire para Ferrari. El auto del monegasco y la estrategia había funcionado a la perfección en esa clasificación. Pero en la carrera un error de Leclerc en la decimonovena vuelta terminó con las aspiraciones de sumar una nueva victoria.

En tanto, el heptacampeón mundial Lewis Hamilton (Mercedes) conquistó su cuarto podio consecutivo y finalizó segundo. Mientras tanto, el otro corredor de Mercedes George Russell alcanzó el tercer lugar tras adelantar polémicamente al mexicano Sergio Pérez de Red Bull. Maniobra que se dio en el giro 53, cuando culminaba el Virtual Safety Car, por el abandono del chino Guanyu Zhou (Alfa Romeo). Russell aprovechó para adelantar a Pérez quien había frenado demasiado y no pudo defender la tercera posición.

Left it all out there today and P2 is a great result! First time up there with @GeorgeRussell63 as well. It’s so rewarding to see how far we’ve come since the beginning of the season. Still have work to do, but definitely going to enjoy this one !!! pic.twitter.com/64WH9bZX2g

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) July 24, 2022