¡Finalizó la Copa de Naciones de Ciclismo de Pista en Cali!

Martha Bayona y Juan Esteban Arango sumaron las últimas medallas para Colombia.

Con las pruebas del Madison femenino, velocidad individual masculino, keirin femenino y ómnium masculino, se disputó el último día de competencias de la Copa de Naciones de ciclismo de pista, donde Colombia sumó un oro y un bronce.

La reina del ciclismo de pista, Martha Bayona, sumó su segundo oro tanto en su cuenta personal como para Colombia, tras ganar la prueba del Keirin femenino en una gran definición. La medalla de plata fue para Ellesse Andrews de Nueva Zelanda y el bronce para la neerlandesa Shanne Braspennincx.

