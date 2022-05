Fernando Gaviria llegó segundo en el Giro de Italia

El corredor del Emirates estuvo cerca de sumar un nuevo triunfo de etapa del Giro a su palmarés. Se disputó la quinta etapa de la edición 105 del Giro de Italia 2022, que tuvo un recorrido de 174 kilómetros entre las localidades de Catania y Messina, casa del corredor italiano Vicenzo Nibali (Astana). La fuga del día fue protagonizada por cinco corredores, los cuales alcanzaron a tener una diferencia de cuatro minutos sobre el resto del pelotón, pero a falta de 65 kilómetros para el final, esta fue neutralizada. A pocos metros del final, los sprinters se fueron acomodando para ir en búsqueda del triunfo de etapa y tras 4 horas de carrera, el francés Arnaud Démare (Groupama) le ganó en la meta al colombiano Fernando Gaviria (Emirates) que quedó en el segundo lugar, lo que le permitió subir cinco casillas en la general y ahora también es tercero en la lucha por la camiseta de los puntos con 67 en total.

🔻 LAST KM / STAGE 1️⃣ | TAPPA 1️⃣ 💫@ArnaudDemare‘s star shines bright on the finish line in Messina. Here is the last kilometre! 💫La stella di @ArnaudDemare brilla sul traguardo di Messina. Ecco l’ultimo chilometro!#Giro Powered by @ItaliaNFT_art pic.twitter.com/e81Dumx3HH — Giro d’Italia (@giroditalia) May 11, 2022

“ Hoy me sentí muy bien y me cuidaron muy bien durante toda la etapa. Al final tuve problemas con el desviador y no pude poner la marcha que necesitaba. Fue una final agitada y creo que la rueda de alguien puede haberme tocado por detrás. Es realmente frustrante y no pude ocultarlo en la línea, pero estas son cosas que pueden pasar en las carreras”. comentó Gaviria después de la etapa de hoy. Fernando agregó que “¿Me costó la victoria? No sé, porque Demare también estuvo muy fuerte hoy. Lo principal es que las piernas están bien y estamos muy motivados y concentrados para otra oportunidad mañana”.

En la general no hubo muchos cambios, el español Juan Pedro López (Trek Segafredo) sigue de líder del Giro, mientras que Santiago Buitrago (Bahrain) continúa en la casilla 15 como el mejor colombiano.

Clasificación etapa

1. Arnaud Démare (Groupama) 4:03:56

2. Fernando Gaviria (Emirates) m.t.

3. Giacomo Nizzolo (Israel) m.t.

28. Harold Tejada (Astana) m.t.

33. Iván Ramiro Sosa (Movistar) m.t.

69. Santiago Buitrago (Bahrain) m.t.

141. Diego Camargo (EF) +2:10

1. Juan Pedro López (Trek Segafredo) 18:21:03

2. Lennard Kamna (Bora) +0:39

3. Rein Taarame (Intermaché) +0:58

15. Santiago Buitrago (Bahrain) +2:18

22. Iván Ramiro Sosa (Movistar) +3:05

36. Harold Tejada (Astana) +5:30

54. Diego Camargo (EF) +12:30

131. Fernando Gaviria (Emirates) +30:19 La sexta etapa tendrá un recorrido de 192 kilómetros entre las localidades de Palmi-Scalea (Riviera Del Cedri), final ideal otra vez para sprinters.

