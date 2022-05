Colombia segunda en los Juegos Sudamericanos de la Juventud

La delegación de Colombia sumó un total de 93 medallas.

Tras varios días de competencia en la ciudad de Rosario, Argentina, la tercera edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2022 llegó a su fin y Colombia se quedó con el subcampeonato de estas justas.

La delegación tricolor sumó 35 medallas de oro, 32 de plata y 28 de bronce, para un total de 93 medallas, tan sólo por detrás de Brasil que fue el campeón con un total de 147 medallas.

Colombia participó en 24 de los 26 deportes presentes y cumplió el objetivo de estar en los primeros lugares del medallero y estar a la par de potencias como Brasil y por supuesto la local Argentina.

“Tenemos que dar un parte positivo porque Colombia fue segundo, delante de 13 países y solo detrás de Brasil, que es potencia continental en Sudamérica, por eso regresamos con un balance muy positivo y con una base de desarrollo para atletas que van a tener un futuro muy grande para Colombia”. comentó Jorge Franco, jefe de la misión de Colombia en Rosario 2022.

El más ganador

Con seis medallas de oro individuales y una por equipos, el gimnasta cucuteño de 16 años, Ángel Barajas fue el atleta más ganador de todos los Juegos destacándose en cada una de las pruebas que disputó.

“Estoy muy feliz por lo que ha sido este resultado, algo grande para mí; es muy bonito representar a mi país y sentir lo que se siente cuando ganas con estos colores”, comentó Barajas.

¡El Ángel de la gimnasia artística! Ángel Barajas se convirtió en el gran multimedallista de la delegación nacional en #Rosario2022. El deportista de #TalentosColombia sumó 7 medallas de 🥇 y ratificó que hace parte del presente y futuro de nuestro deporte. pic.twitter.com/S8B78ZX6Kx — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) May 8, 2022

El cucuteño agregó que “siempre me gustó, sentí que era lo mío y me he dedicado a entrenar fuerte y conseguir buenos resultados. Me gusta y mi sueño es ser medallista olímpico”.

Historial Colombia en Juegos Suramericanos de la Juventud

Lima 2013

La primera edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud se llevaron a cabo en Lima, Perú del 20 al 29 de septiembre del 2013. Colombia tuvo una gran actuación, quedando segunda en el medallero con un total de 70 medallas, 30 de oro, 20 de plata y 20 de bronce.

Brasil fue el ganador con un total de 142 medallas, 72 de oro, 38 de plata y 32 de bronce. Y el tercer lugar fue para Venezuela, 65 medallas en total, 17 de oro, 28 de plata y 20 de bronce.

Santiago 2017

La segunda edición de estos juegos se disputaron en Santiago de Chile del 29 de septiembre al 8 de octubre del 2017. Colombia volvió a repetir el subcampeonato con 119 medallas en total, 45 de oro, 35 de plata y 39 de bronce.

El ganador volvió a ser Brasil con un total de 151 medallas, 61 de oro, 45 de plata y 45 de bronce. El tercer puesto fue para Argentina con 102 medallas en total, 38 de oro, 29 de plata y 35 de bronce.

En el medallero histórico de estas tres ediciones de los Juegos Suramericanos, Colombia es segundo con un total de 189 medallas, 75 de oro, 55 de plata y 59 de bronce. Brasil es líder con 293 medallas en total y Argentina es tercero con un total de 166 medallas.

Sin duda, Colombia sigue siendo potencia deportiva y sacando deportistas que brillarán con sus actuaciones en cada competencia que tengan. Ahora muchos de ellos estarán presentes en los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022, del 24 de junio al 5 de julio.

¡Resumen de los III Juegos Suramericanos de la Juventud de nuestro Sponsor oficial, @aucklandviajes ! 🎉🙌

¡Todos @SomosParte de @Rosario2022! pic.twitter.com/76TToIhzvh — Rosario 2022 (@JSJRosario2022) May 8, 2022

Valerie Echeverry Franco, Comunicadora Social y Periodista, Especialista en Comunicación Digital, más de 4 años de experiencia en el periodismo deportivo. Editora Rincón del Deporte.