Arqueros que representarán a Colombia en los Bolivarianos

Los arqueros fueron elegidos luego del segundo Campeonato Nacional de Interligas.

El Campo Suramericano de Tiro con Arco de la Unidad Deportiva de Belén Andrés Escobar Saldarriaga, fue sede del segundo Campeonato Nacional Interligas, donde se escogieron a los 15 arqueros que representarán a Colombia en los XIX Juegos Bolivarianos que se llevarán a cabo en Valledupar, del 1 al 4 de julio del 2022.

El evento empezó el pasado 5 de mayo y terminó el 8 de mayo, donde más de 140 arqueros de 13 ligas, se inscribieron, donde la novedad estuvo en que por primera la Liga Militar participó en este campeonato.

El viernes se disputaron las rondas clasificatorias y las eliminatorias de equipos en la modalidad de arco compuesto. El sábado las rondas individuales de cada categoría, de las cuales salieron los arqueros para los Juegos Bolivarianos. Por último, el domingo se disputaron las finales de los equipos femeninos y masculinos en arco recurvo, compuesto y recurvo mixtos, y las finales de la categoría Open.

