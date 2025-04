Este mes, algunos beneficiarios del Seguro Social recibirán pagos más altos gracias a una ley recientemente aprobada que beneficia a los trabajadores del sector público cuyos beneficios habían sido reducidos anteriormente.

La Ley de Equidad del Seguro Social, firmada en enero por el presidente Joe Biden, eliminó la Disposición de Eliminación de Ventajas (WEP) y el Compensación del Pensión del Gobierno (GPO). Estas medidas habían reducido o impedido los beneficios del Seguro Social para más de 3.2 millones de personas con una pensión y cuyo trabajo pasado no estaba sujeto a impuestos del Seguro Social, según la Administración del Seguro Social. Los beneficiarios afectados incluyen a oficiales de policía, bomberos, trabajadores postales y maestros de escuelas públicas.

La Administración del Seguro Social comenzó a enviar pagos en febrero y, para el 5 de marzo, había pagado más de $7.5 millones en pagos retroactivos a más de 1.1 millones de personas. El monto promedio de estos pagos retroactivos fue de $6,710. Hasta el 11 de abril, la SSA había procesado el 81% de los ajustes de pagos retroactivos, beneficiando a 2.3 millones de receptores. A partir de abril, los beneficiarios afectados comenzarán a recibir su nuevo monto de pago mensual.

La Implementación del Acta de Equidad del Seguro Social

El Presidente Trump dejó en claro su deseo de que el Acta de Equidad del Seguro Social se implementara lo más pronto posible, según declaró el comisionado interino Lee Dudek.

¿Cuándo verán los beneficiarios del Seguro Social el aumento en sus beneficios?

Todos aquellos beneficiarios que debían recibir un pago retroactivo único —para cubrir el incremento de su monto de beneficio desde enero de 2024— deberían haber visto dicho pago depositado en sus cuentas bancarias para finales de marzo, según informó la Administración del Seguro Social (SSA).

Los pagos mensuales que reflejan el nuevo monto para los beneficiarios comenzarán a ser enviados en abril, es decir, el pago correspondiente a marzo.

Fechas de Pago del Seguro Social

Los pagos del Seguro Social para la mayoría de los beneficiarios se realizan los miércoles a lo largo del mes. A continuación, se detalla el calendario de pagos según la fecha de nacimiento:

Si tu cumpleaños es entre el 1 y el 10 del mes, habrás recibido el pago el 9 de abril.

Si naciste entre el 11 y el 20, recibirías el pago el 16 de abril.

Para aquellos nacidos después del 20, el pago se realizará el 23 de abril.

Este nuevo sistema busca asegurar que los aumentos en los beneficios se apliquen de manera justa y eficiente para todos los beneficiarios.

Los beneficiarios que tienen derecho a un pago retroactivo o un ajuste en el beneficio mensual recibirán un aviso por correo del Seguro Social explicando el cambio en el beneficio o el pago retroactivo, informó la agencia.

Actualización de registros de beneficiarios

La Administración del Seguro Social (SSA) espera tener actualizados todos los registros de los beneficiarios para principios de noviembre de 2025. Este retraso se debe a que muchos casos deben ser actualizados manualmente, explicó la agencia. «Se requiere tiempo adicional para actualizar manualmente los registros y pagar tanto los beneficios retroactivos como el nuevo monto de los beneficios», señaló la SSA en su página sobre la Ley de Equidad del Seguro Social. «Estamos agilizando estos casos ahora».

¿Cuánto aumentarán los beneficios mensuales del Seguro Social?

El incremento en los beneficios mensuales del Seguro Social depende del beneficio actual que se recibe y del monto de la pensión del beneficiario. Algunos beneficiarios podrían ser elegibles para recibir $1,000 o más en beneficios adicionales cada mes, mientras que otros podrían experimentar un aumento muy pequeño, indicó la SSA.

Verifica tu Información de Seguro Social

Si la Administración del Seguro Social tiene tu dirección postal y tus datos de depósito directo, no necesitas hacer nada más, según informa la agencia. Sin embargo, si deseas confirmar esta información, puedes revisar tu cuenta en el sitio web del Seguro Social.

Si aún no has creado una cuenta y te resulta imposible hacerlo, llama al 1-800-772-1213 para verificar tu información.

¿Y si no he solicitado beneficios del Seguro Social?

Si no estás seguro de haber solicitado alguna vez beneficios por jubilación, de cónyuge o de cónyuge sobreviviente, debido a las medidas de pensión, puede que necesites presentar una solicitud. Puedes hacerlo en línea en www.ssa.gov/apply.

Ten en cuenta que no puedes solicitar los beneficios de cónyuge sobreviviente en línea; para ello, llama al 1-800-772-1213 de lunes a viernes, de 9 a.m. a 6:00 p.m. ET.