Ya casi completada la primera semana de diciembre, solo un grupo de jubilados han recibido su ingreso del Seguro Social. No hay que olvidar, que estos pagos con los ingresos que tienen estos trabajadores retirados para subsistir. Por tanto, se trata de un cheque fundamental para no ver resentida su economía. Además, se trata de una asignación económica ganada gracias a su esfuerzo durante un gran número de años desarrollando una actividad profesional, y aportando parte de sus salarios a impuestos.

Es importante comprender este funcionamiento del sistema de las pensiones. Pues en ningún caso, los pagos de la Administración del Seguro Social (SSA) se realizan en calidad de ayudas o sustento económico sin motivo. Es un sustento económico, pero en consonancia a lo que se han ganado con sus años en activos. Cabe recordar, que el sistema de las pensiones funciona ingresando dinero de las cotizaciones de los trabajadores en activo, para pagarle la pensión a los que ya están retirados.

Sistema de jubilación en Estados Unidos

Para los que no están inmersos en este sistema, pudiera parecer que los ingresos del Seguro Social se deberían hacer a todos los beneficiarios el mismo día. Pues a priori, parece el sistema más justo: Todo el mundo recibe sus ingresos por igual, para luego gestionarlo cada uno a su antojo. Sin embargo, que esto no suceda no tiene por qué dar pie a ninguna desigualdad, eso sí, si siempre se recibe el pago el mismo día y los beneficiarios son conocedores de ellos.

La igualdad no siempre es equitativa. Por esta misma razón, no todos los jubilados cobran de la Administración del Seguro Social (SSA), la misma cuantía. Pues en realidad, lo lógico es que cada uno perciba la cantidad en base a los años trabajados y las aportaciones hechas al sistema de las pensiones. Lo que sería desigual, es que una persona cobrara lo mismo tanto jubilándose a los 62 años, como a los 70, habiendo aportado cantidades muy diferentes al Estado.

Cabe recordar, que en Estados Unidos existen tres opciones de edad a las que una persona puede decidir retirarse. En este sentido, se contempla lo siguiente:

62 años. Es la edad más temprana a la que una persona se puede retirar. El único problema en este caso, es que al dejar de trabajar a una edad más temprana, el importe de su pago se reduciría.

Entre los 66 y los 67 años, que es donde está situada la edad plena de jubilación dependiendo del año de nacimiento del trabajador.

70 años, es la edad máxima para retirarse. muchos trabajadores optan por esta opción para aumentar la cuantía de su cheque del Seguro Social

Jubilados que aún no han recibido su cheque del Seguro Social

En este punto, cabe preguntarse cuál es por tanto el sistema que lleva a cabo la Administración del Seguro Social (SSA) para ingresar el dinero de los cheques. Lo cierto es que tiene un plan perfectamente organizado mediante el cual, divide a los beneficiarios en grupos para establecerlos en diferentes días de cobro. Es por ello, que cada persona recibe su dinero en un momento del mes. Algo que no perjudica a nadie, ya que al ser siempre del mismo modo, es fácil llevar una organización económica.

Pero, ¿Cuáles son los grupos distinguidos por el Seguro Social? Son cuatro.